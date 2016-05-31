Львівська міськрада провалила голосування за недовіру мерові Садовому

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення сьогодні на позачерговому засіданні сесії міськради проголосували лише 14 депутатів.

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В проекті ухвали, яку сьогодні зареєстрували депутати-свободівці, було запропоновано висловити недовіру міському голові через те, що він не забезпечив побудову нового полігону для твердих побутових відходів (міського сміттєзвалища).

Як зазначив під час обговорення проекту ухвали керівник фракції ВО "Свобода" Маркіян Лопачак, мета цього голосування - показати Садовому, що він не виконує свої обіцянки вирішити питання з Грибовицьким сміттєзвалищем, і не справляється зі своїми обов`язками.

Міський голова Львова не був присутній на засіданні сесії.

Як повідомляв УНІАН, позачергова сесія міської ради Львова була скликана сьогодні у зв`язку з ситуацією на Грибовицькому сміттєзвалищі.

Питання про висловлення недовіри міському голові Львова Андрію Садовому було внесене до порядку денного сесії з другої спроби, за нього проголосували 35 депутатів із 54 зареєстрованих.

30 травня на Грибовицькому сміттєзвалищі поблизу Львова сталася масштабна пожежа. Після завершення гасіння під час збору пожежно-технічного обладнання стався зсув сміття, під який потрапили люди. Наразі знайдено одне тіло. Тривають пошукові роботи.