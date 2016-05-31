Луценко: ГПУ оприлюднила 727 повісток особам за фактами злочинів проти держави

Про це заявив генпрокурор Юрій Луценко у Facebook, зазначаючи, що завдяки прийнятим Верховною Радою поправками до закону «Про прокуратуру» спростилися можливості заочного засудження за особливо тяжкі злочини.

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«І ось почалося: особи, які вчинили злочини, передбачені статтею 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність) та статтею 11 (державна зрада) КК, серед яких: 327 суддів, 299 працівників прокуратури, 134 депутати Севастопольської міськради та ВР АРК, 11 самопроголошених представників влади Криму. Перші повістки 727-ми особам в «Урядовому кур’єрі» та «Голосі України» вже надруковані», - повідомив Луценко.