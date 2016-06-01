Німеччина підтверджує обіцянку щодо запровадження безвізового режиму України з ЄС
16:51, 01 червня 2016Політика
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Німеччина підтверджує політичні обіцянки щодо введення безвізового режиму України з Євросоюзом.
REUTERS
Таку заяву зробив міністр закордонних справ країни Франк-Вальтер Штайнмайєр, повідомив в "Твіттері" посол України в Німеччині Андрій Мельник.
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"Глава МЗС Німеччини Ф.-В. Штайнмайєр: Берлін підтверджує політичні обіцянки Києву щодо введення безвізового режиму", - повідомив посол за підсумками спільної прес-конференції з главою німецького МЗС у Берліні.
За словами Андрія Мельника, сьогодні міністр закордонних справ України Павло Клімкін також провів зустріч з главою МВС Німеччини Томасом де Мезьером. В центрі уваги цієї зустрічі був безвізовий режим для України.
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