Німеччина підтверджує обіцянку щодо запровадження безвізового режиму України з ЄС

Таку заяву зробив міністр закордонних справ країни Франк-Вальтер Штайнмайєр, повідомив в "Твіттері" посол України в Німеччині Андрій Мельник.

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"Глава МЗС Німеччини Ф.-В. Штайнмайєр: Берлін підтверджує політичні обіцянки Києву щодо введення безвізового режиму", - повідомив посол за підсумками спільної прес-конференції з главою німецького МЗС у Берліні.

За словами Андрія Мельника, сьогодні міністр закордонних справ України Павло Клімкін також провів зустріч з главою МВС Німеччини Томасом де Мезьером. В центрі уваги цієї зустрічі був безвізовий режим для України.