ЄС може прив’язати термін надання Україні безвізового режиму до ухвалення механізму щодо його відкликання – Геращенко

Про це представник України у підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи, уповноважений президента з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко написала на своїй сторінці у Facebook.

Вона зазначила, що сьогодні з віце-прем'єром з євроатлантичної інтеграції Іванкою Климпуш-Цинцадзе та заступником міністра закордонних справ Оленою Зеркаль, разом з представниками Комітетів ВР євроінтеграції, закордонних справ та експертами і представниками НГО обговорили координацію зусиль щодо безвізового режиму.

«Ми на фінішній прямій, але через міграційну кризу в ЄС існує загроза, що європейська сторона, де зараз дискутується питання спецмеханізму призупинення безвізу у разі порушень чи міграційних ризиків, може прив'язати термін надання безвізового режиму Україні з прийняттям цього спец механізму», - заявила вона.

«Україна ж наполягає на тому, що ми виконали всі пункти Плану дій по безвізовому (режиму), а отже, прості українці мають якнайшвидше отримати право подорожувати без віз. Згідно з процедурами ЄС, спочатку питання надання безвізового мають розглянути в профільному комітеті юстиції в Європарламенті, потім мають відбутися дебати вже в сесійній залі ЄП, потім Рада ЄС має ухвалити відповідне рішення. Дат розгляду українського питання ані в комітеті, ані в Європарламенті ще немає», - повідомила Геращенко.

Читайте такожУкраїна на шляху до скасування віз досягла реального прогресу – євродепутат

За її словами, зараз важлива повна мобілізація українського парламенту, всіх політичних сил і депутатів задля двостороннього діалогу з європейськими парламентарями - аби пришвидшити процедуру розгляду питання в ЄП і мати позитивний результат.

«Особлива надія - на голос і підтримку експертів й неурядових організацій, які мають активні контакти з європейськими партнерами. Напрацювали план дій - рухаємося, аби якнайшвидше українці таки змогли отримати безвізовий», - відзначила перший віце-спікер.

Як повідомляв УНІАН, 20 травня міністри внутрішніх справ країни ЄС узгодили свою позицію щодо так званого механізму екстреного призупинення безвізового режиму з третіми країнами.

За інформацією іноземних ЗМІ, того ж дня міністр внутрішніх справ Франції Бернар Казньов заявив, що питання надання Євросоюзом безвізового режиму для України не розглядатиметься найближчим часом.

Своєю чергою міністр внутрішніх справ Німеччини Томас де Мезьєр також заявив, що "жодних нових рішень щодо візової лібералізації" не буде ухвалено до затвердження механізму швидкої зупинки безвізового режиму.

Читайте такожБезсмертний: Вибори можуть спровокувати загострення конфлікту на Донбасі

Разом з тим 20 травня голова Представництва ЄС в Україні Ян Томбінський заявив, що запровадження ЄС безвізового режиму для України, рішення про яке повинен прийняти Європарламент, йде за планом, а інформації про затримки немає.

Візова робоча група Європейської ради продовжить обговорення пропозиції Єврокомісії надати Україні безвізовий режим на наступному засіданні 14 червня.