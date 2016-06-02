Парубій: Коаліція свою функцію виконала, а будь-яке голосування "будується як мозаїка"
11:18, 02 червня 2016Політика
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На думку голови Верховної Ради Андрія Парубія, парламентська коаліція свою функцію виконала і голосування за кожний закон можуть мати іншу конфігурацію.
Парубій назвав єдину функцію коаліції / УНІАН
Про це він заявив в інтерв'ю nv.ua.
"Коаліція, згідно із законом, є органом, який має одну-єдину функцію — висунути кандидатів на керівника уряду і на Кабмін [в якості міністрів]. Коаліція свою функцію виконала, запропонувавши парламенту Кабінет міністрів і прем'єра. Їх вибрали. Далі голосування за кожен закон може мати іншу конфігурацію", - зазначив Парубій.
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На його думку, будь-яке рішення, яке приймається в парламенті, "будується як мозаїка".
"Щодня можна мати две-три різні мозаїки, оскільки кожен депутат приймає рішення самостійно. Як і фракції", - заявив Парубій.
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