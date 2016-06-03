Екс-регіонал Юрій Бойко запрошувався на допит у Генпрокуратуру - Луценко

Про це заявив генпрокурор Юрій Луценко під час ток-шоу "Право на владу" на каналі "1+1", відповідаючи на запитання журналіста Соні Кошкіної, передає ТСН.

Разом із тим він сказав, що не може розголошувати інформацію щодо інших осіб з "Опоблоку", які знаходяться "на олівці" у слідчих ГПУ.

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Соня Кошкіна попросила Луценка взяти до уваги подання про знаття недоторканості з депутата від цієї партії Віталія Барвіненка, яке, за її словами, вже довгий час лежить ГПУ. Журналіст зазначила, що Барвіненко підозрюється у причетності до трагічних подій 2 травня в Одесі.

Луценко ж зазначив, що в нього на столі нема жодного подання на зняття недоторканості з жодного депутата.

"Новина добра – інформації і справ багато, дайте попрацювати. Жодні прізвища тут не можуть бути озвучені. Це може зробити лише та людина, щоб хтось втік від заслуженої відповідальності. Я не є такою людиною", - сказав він.