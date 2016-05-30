Луценко заявив, що підстав просити Раду про зняття з когось депутатської недоторканності у нього немає

16:44, 30 травня 2016
Політика
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Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє про відсутність підстав для внесення до Верховної Ради подання про зняття депутатської недоторканності.

Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко повідомив під час першої прес-конференції на посаді генпрокурора.

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«У мене немає жодної справи, за якою може бути подання до ВР про зняття депутатської недоторканності і притягнення до відповідальності», - заявив він.

Крім того, Луценко заявив про відсутність справ, які можна було б направити до суду резонансних справах, які вимагають зняття недоторканності.

При цьому він підкреслив, що у нього немає і списків депутатів - кандидатів на позбавлення недоторканності.

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