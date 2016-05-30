Луценко заявив, що підстав просити Раду про зняття з когось депутатської недоторканності у нього немає

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко повідомив під час першої прес-конференції на посаді генпрокурора.

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«У мене немає жодної справи, за якою може бути подання до ВР про зняття депутатської недоторканності і притягнення до відповідальності», - заявив він.

Крім того, Луценко заявив про відсутність справ, які можна було б направити до суду резонансних справах, які вимагають зняття недоторканності.

При цьому він підкреслив, що у нього немає і списків депутатів - кандидатів на позбавлення недоторканності.