Росія встановила в Чорному морі "зони безпеки"

Кораблі ВМФ РФ біля берегів Грузії застосують силу тільки задля самооборони, зазначається в повідомленні служби інформацію і громадських зв`язків ВМФ.

"О 16:00 мск 9 серпня 2008 р. відповідно до Конституції, рішенням Верховного Головнокомандуючого Збройними Силами РФ кораблі Військово-морського Флоту Російської Федерації розпочали патрулювання морських просторів біля узбережжя Абхазії, поблизу зони збройного конфлікту в Південній Осетії", - йдеться в повідомленні. З метою запобігання збройним інцидентам в районі патрулювання російських кораблів встановлені зони безпеки. Відповідна нота вже відправлена грузинській стороні, наголошується в повідомленні ВМФ.

Ці дії не мають на меті встановлення морської блокади Грузії, наголосили у ВМФ. "Основна мета даної операції - забезпечення умов для захисту російських громадян, які перебувають у регіоні; надання підтримки російському миротворчому контингенту на випадок збройного нападу на нього; надання гуманітарної допомоги цивільному населенню, що перебуває в зоні конфлікту", - цитує повідомлення РосБізнесКонсалтинг.

"Застосування сили здійснюватиметься тільки відповідно до статті 51 Статуту ООН в цілях реалізації невід`ємного права російської сторони на самооборону", - підкреслює ВМФ.