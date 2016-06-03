У Брюсселі розповіли, коли буде ухвалено рішення про безвізовий режим для України

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомило дипломатичне джерело.

За його словами, рішення щодо безвізового режиму для України буде прийнято беззаперечно.

"Ніхто не говорить про навмисне зволікання. Але є країни, які хочуть мати на місці механізми, які можна було б застосувати в разі необхідності", - зазначив співрозмовник агентства.

Він підтвердив, що українське питання буде розглянуто на засіданні візової робочої групи 14 червня.

"Ми ще не дійшли до рівня Комітету постійних представників (COREPER)", - деталізував дипломат.

Коментуючи інформацію про те, що на цьому тижні COREPER не зміг ухвалити рішення щодо Грузії, він зауважив, що обговорення цього питання також триває. "Але першим має бути механізм припинення", - наголосив він.

Дипломат припустив, що часові рамки ухвалення рішення для України будуть обмежені вереснем.

Читайте такожПорошенко запевняє, що Україна цьогоріч отримає безвізовий режим з ЄС

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Європейська комісія подала Європарламенту і Ради ЄС пропозиції щодо лібералізації візового режиму з Україною.

Водночас у ЄС мають намір розробити механізм призупинення дії безвізового режиму для всіх країн, з якими він існує.

Зокрема, як заявив на початку травня віце-президент Єврокомісії Франс Тіммерманс, "після тривалих дискусій з країнами-членами ми пропонуємо посилити механізм призупинення безвізового режиму для всіх країн, з якими його укладено".

За його словами, Єврокомісія матиме право запустити процес призупинення безвізового режиму за власною ініціативою.

Законодавча пропозиція ЄК має бути схвалена Європейським парламентом та Радою ЄС.