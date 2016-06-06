Порошенко провів телефонну розмову з Меркель і Олландом

Як повідомляє прес-служба глави держави, Порошенко наголосив на порушеннях режиму припинення вогню з боку проросійських бойовиків, що перешкоджає політичному врегулюванню.

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Співрозмовники погодилися, що питання безпеки і відновлення Україною контролю над кордоном є дуже важливими. Вони також констатували, що санкції проти РФ мають залишатися до повного виконання Мінських домовленостей. Сторони домовилися інтенсифікувати переговори.

Порошенко закликав прискорити вирішення в рамках Євросоюзу питання надання українцям безвізового режиму.

Глава Української держави також звернувся до Президента Олланда посприяти видачі віз для українських вболівальників, які планують відвідати чемпіонат Європи з футболу, що відбудеться у Франції, підкреслюється в повідомленні.