Савченко про роботу у Раді: Піранья опинилася в акваріумі з акулами

Про це повідомляє "112 Україна".

За її словами, вона не помітила від інших депутатів недоброзичливого до себе ставлення, хоча і розуміє, що потрапила "в акваріум з акулами".

"Більшість депутатів не люблять публічність, і те, що я зараз сама публічна особистість, їх навіть влаштовує. Я закриваю великим щитом, дивляться великими рожевими окулярами на мене і не бачать, що роблять вони. З іншого боку, ті, хто хотів більше слави, можливо, я їм заважаю. Звичайно, я розумію, що я опинилася в акваріумі з акулами, але я теж піранья. Тому я не боюся, я намагаюся не бачити дуже поганого. Навіть не бачити, я намагаюся не звертати на це увагу. Я прийшла в Раду не для того, щоб відбирати у когось славу чи місце, я прийшла для того, щоб працювати для України", - сказала Надія Савченко.

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Також Надія Савченко розповіла про стосунки з депутатами у Верховній Раді.

"Жодних конфліктів за тиждень я поки не нажила. Може бути, це буде далі, тому що моя думка, швидше за все, буде відрізнятися від загального політичного курсу, який буде вести наша влада. Я бачу майбутнє України трохи по-іншому. Але я буду вчитися, я не нариваюся на конфлікти і не хочу комусь ставати ворогом, ще встигну", - розповіла Савченко.

Нагадаємо, Надія Савченко повернулася в Україну 25 травня і розпочала роботу у Верховній Раді,побувала в зоні АТО. Також вона заявила про намір взяти участь у сесії ПАРЄ у червні.