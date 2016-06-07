У "Батьківщині" поки не знають, як прокоментувати пропозицію Савченко провести переговори з "ДНР" та "ЛНР"

Про це заявила прес-секретар Батьківщини Катерина Лебедєва, пише Обозреватель.

"Офіційної позиції фракції не буде, поки ми не почуємо Надю. Не зрозуміємо, що вона мала на увазі", - зазначила Лебедєва.

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Крім того, народний депутат від "Батьківщини" Іван Крулько заявив, що заява про переговори - особиста позиція Савченко, тому краще звернутися за коментарем до неї.

Як повідомляв УНІАН, Савченко запропонувала провести прямі переговори з "ДНР" і "ЛНР".

Вона заявила, що готова особисто проводити переговори з Плотницьким і Захарченком, як з "народними депутатами".

"Пан Захарченко і пан Плотницкий можуть позиціонуватися за повноваженнями - нехай позиціонуються як народні депутати від" ДНР" та "ЛНР". Я готова з ними говорити", - сказала нардеп.