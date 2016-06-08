"Готова говорити і з ворогом, і з другом": Савченко назвала майданчики зі звільнення українських полонених

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час брифінгу.

"Я готова говорити з кожним. Я готова говорити і з ворогом, і другом для того, щоб матері повернули своїх дітей додому. Щоб держава повернула їм дітей живими і цілими. Я не буду на цьому піаритись. Кожне моє слово, яке будуть пересмикувати, мене не лякає", - наголосила депутат.

Савченко зазначила, що зараз є три майданчики зі звільнення українців.

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"Є три майданчики визволення українських полонених. Перший – на рівні держава-держава. Це майданчик президентів… Другий – на рівні законодавчих органів і СБУ та судочинних органів на окупованих територіях. Третій – після гарячого бою, коли хлопці сидять у бригадирів у підвалах. На усіх майданчиках потрібно визволяти людей. Я не можу працювати на президентському рівні, але як народний депутат я готова говорити на двох інших майданчиках", - наголосила вона.