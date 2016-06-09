Єврокомісар Ган наголошує, що Україна має отримати безвізовий режим

Про це він написав у Twitter.

"Шлях до візової лібералізації визначається об'єктивними критеріями. Грузія та Україна відповідають цим критеріям та повинні отримати винагороду. Це питання довіри до ЄС", - заявив Ган.

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Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Єврокомісія поінформувала, що запропонувала Європарламенту і Раді ЄС скасувати візи для громадян України.

Ця пропозиція є наслідком позитивної оцінки, наданої Єврокомісією у грудні минулого року, в якій, зокрема, підтверджено, що Україна виконала всі критерії за Планом дій щодо візової лібералізації.

20 травня голова Представництва ЄС в Україні Ян Томбінський заявив, що запровадження ЄС безвізового режиму для України, рішення про яке повинен прийняти Європарламент, йде за планом, а інформації про затримки немає.

Візова робоча група Європейської ради продовжить обговорення пропозиції Єврокомісії надати Україні безвізовий режим на наступному засіданні 14 червня.

1 червня міністр закордонних справ ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр запевнив, що його країна підтверджує політичні обіцянки щодо запровадження безвізового режиму для України з ЄС.