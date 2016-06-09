Глава ЄП запевнив Порошенка, що докладає максимум зусиль для введення безвізового режиму
Президент Європейського Парламенту Мартін Шульц запевнив, що докладає всіх зусиль для схвалення Європарламентом позитивного рішення про надання Україні безвізового режиму з ЄС вже найближчим часом.
Про це Шульц сказав під час телефонної розмови з президентом України Петром Порошенко, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.
"Шульц підтвердив, що Україна належним чином виконала всі необхідні критерії для запровадження Євросоюзом безвізового режиму для українських громадян", - йдеться в повідомленні.
"У цьому зв’язку він запевнив, що докладає всіх зусиль для схвалення Європейським парламентом позитивного рішення вже ближчим часом", - зазначають у прес-службі Порошенка.
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Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Єврокомісія поінформувала, що запропонувала Європарламенту і Раді ЄС скасувати візи для громадян України.
Ця пропозиція є наслідком позитивної оцінки, наданої Єврокомісією у грудні минулого року, в якій, зокрема, підтверджено, що Україна виконала всі критерії за Планом дій щодо візової лібералізації.
20 травня голова Представництва ЄС в Україні Ян Томбінський заявив, що запровадження ЄС безвізового режиму для України, рішення про яке повинен прийняти Європарламент, йде за планом, а інформації про затримки немає.
Візова робоча група Європейської ради продовжить обговорення пропозиції Єврокомісії надати Україні безвізовий режим на наступному засіданні 14 червня.
1 червня міністр закордонних справ ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр запевнив, що його країна підтверджує політичні обіцянки щодо запровадження безвізового режиму для України з ЄС.