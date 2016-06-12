Позбавлений мандата депутат Держдуми РФ розповів, чим планує займатися в Україні

Пріоритетом для нього, за його ж словами, є Україна, де він продовжить ту діяльність, якою займався в РФ, передає Гордон.

Пономарьов поділився своїми подальшими планами на майбутнє.

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"Україна для мене пріоритет. Тут я буду займатися тим, що робив у Росії. Це залучення іноземних інвестицій і допомога у розробці законодавчих норм і правил, спрямованих на створення робочих місць, підвищення конкурентності економіки й поліпшення ділового середовища. Постараюся зробити все, що можу", – наголосив він.

Нагадаємо, 10 червня Держдума РФ позбавила мандата депутата Іллю Пономарьова, єдиного в російському парламенті, хто проголосував проти анексії Криму.

Президент РФ Володимир Путін 4 травня підписав закон, що передбачає дострокове припинення повноважень депутатів "за невиконання своїх обов'язків". Згідно з документом, повноваження депутата Держдуми можуть бути достроково припинені рішенням палати - з ініціативи фракції або комітету, в якому він перебуває, у разі невиконання обов'язків протягом 30 і більше календарних днів.

Раніше Держдума РФ за запитом Генпрокуратури позбавила Пономарьова недоторканності.