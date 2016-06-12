Путін найбільше боїться, що росіяни навчаться думати раціонально - політолог РФ
Президент Росії Володимир Путін є "майстром символічних перемог", який найбільше боїться того, що росіяни навчаться думати раціонально.
Таку думку в інтерв'ю ONLINE.UA висловив російський політолог Дмитро Орєшкін.
Політолог пояснив, що раціонально мислячі росіяни можуть поставити незручне для президента РФ питання: "Крим і Абхазія наші, а далі що?".
Читайте такожРосійський опозиціонер пояснив, чому Україні треба виходити з переговорів із РФ щодо Донбасу
"Тому Путін — лицар радянського віртуального реваншу. Потроху відкушує не у найсильніших суперників, а по телевізору це все роздувається як великі перемоги", — розповів Орєшкін.
"Проблема в тому, що віртуалізацію потрібно продовжувати підтримувати завжди, а зараз незрозуміло, як. Тому рейтинги Путіна і "Єдиної Росії" почали йти вниз", — резюмував політолог.
Раніше незалежний російський політолог Дмитро Орєшкін прогнозував, що в 2018 році, під час чергових виборів президента, Росію чекають серйозні проблеми.