Група депутатів ЄП закликала зняти санкції з глав російських спецслужб, озвучила ціль

Відповідний лист опубліковано на сайті видання The Independent, передає РБК.

За словами депутатів, Росія — завдяки своїй позиції у Сирії — "має доступ до цінної інформації про ІДІЛ". "Ми можемо не погоджуватися з усіх питань і вводити болісні санкції. Але тут є цілі й інтереси, які вимагають від нас подолати бажання карати. Взяти, наприклад, Ізраїль: уряд Беньяміна Нетаньяху вирішив поліпшити зв'язки з Росією для посилення національної безпеки, хоча Москва тісно працює з Іраном, головним і сильним ворогом Ізраїлю у регіоні", — наголошується в листі.

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При цьому в ньому вказується, що санкції введені проти глав ФСБ та Служби зовнішньої розвідки Олександра Бортнікова і Михайла Фрадкова.

"Як ми можемо пояснити, що ці санкції — у наших інтересах, інтересах європейців, коли відомі можливі наслідки, до яких може призвести припинення або послаблення обміну інформацією між країнами?" — запитують депутати. Вони наголошують, що атаки на Париж і Брюссель "гірко нагадали нам про те, що кооперація далека від того, щоб бути оптимальною". "Якщо ми продовжимо послаблювати кооперацію з Росією в цій сфері, ми продовжимо ставити наших громадян у небезпеку", — вказується в листі.

"Геоекономічна війна, яка відбувається між Росією і ЄС, не повинна більше стояти на шляху боротьби з тероризмом", — наголошують депутати, закликаючи "відродити співпрацю у галузі безпеки".

Раніше голова представництва Європейського Союзу в Україні Ян Томбінський заявляв, що підстави для введення санкцій проти Росії нікуди не зникли.