Глава парламенту переконаний у рішенні Франції щодо продовження санкцій проти Росії

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у ефірі каналу "Рада", відповідаючи на запитання щодо його звернення до уряду Франції із закликом не пом'якшувати санкцій проти Росії.

"Для України - це ключове питання у міжнародній політиці. Ключове питання, щоб санкції були продовжені. І не лише у економічному плані, але й у психологічному. Ми повинні продемонструвати, що увесь вільний світ стоїть на позиції України. Що увесь вільний світ засуджує агресивні дії Російської Федерації та адміністрації Путіна", - сказав спікер.

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Він висловив переконання, що це має величезне значення для усього вільного світу.

Голова Верховної Ради нагадав, що звернувся до уряду Франції із закликом "не ухвалювати рішення про пом'якшення санкцій, а підтримати позицію щодо їх продовження".

"Я нагадав уряду Франції, що у час, коли окупаційні війська гітлерівської Німеччини увійшли на територію Франції, сотні українських добровольців вступили до Руху опору Франції. Зрештою, увесь вільний світ об'єднався навколо Франції, в тому числі, засуджуючи і захищаючи Францію від окупації", - сказав Парубій і додав, що нині Україна перебуває у подібній ситуації, коли на її землю "вторглися російські танки".

Спікер наголосив, що не хоче вірити у те, що "дух свободи, який несла і несе Франція, може бути підданий сумніву, що комерційні інтереси, інтереси політичні можуть стати вище тих цінностей, які принесла Франція у світ, і які значною мірою сформували цінності Європейського Союзу".

"Я дуже розраховую, що уряд Франції підтримає впровадження санкцій, і санкції будуть продовжені. Не лише упевнений, я переконаний, що так і буде", - підсумував Парубій.