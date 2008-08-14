Томенко заявляє про незаконний продаж приміщень на Хрещатику, 24

Голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування діяльності київської влади Микола ТОМЕНКО заявляє про незаконний продаж частини приміщень на Хрещатику, 24, що створює загрозу діяльності органів державного мовлення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, на підставі листа Національної радіокомпанії України слідчою комісією ВР були направлені відповідні звернення до органів державної влади та правоохоронних структур з проханням перевірити законність забудови арок за адресою: вул. Хрещатик, 24, що створює загрозу для безперебійності державного радіомовлення та блокує доступ до „колодязя зв’язку”, унеможливлює подальшу експлуатацію підземних телерадіокомунікаційних засобів, які там знаходяться.

Раніше Національна радіокомпанія України звернула увагу ТСК на забудову двох арок по вул. Хрещатик, 24, через які здійснювався прохід до важливих установ у сфері інформаційної політики України (у цьому будинку розташовані Державний комітет телебачення та радіомовлення, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, Національна радіокомпанія та Київська обласна державна телерадіокомпанія).

За інформацією М.ТОМЕНКА, до ТСК надійшли відповідні документи від державних установ, які свідчать про фактичний продаж приміщень та територій органів державної влади.

Зокрема, Київська міська державна адміністрація надала інформацію, що на даний момент проектна документація згаданого об’єкта будівництва „на затверджувальній стадії на розгляд та погодження до КМДА не подавалася”.

Прокуратура м. Києва перенаправила своє звернення для розгляду до Державної архітектурно-будівельної інспекції Міністерства регіонального розвитку та будівництва України, яка повідомила, що „арочний простір засклений, доступ до приміщень відсутній, встановити виконавців та відповідальних осіб за здійснення зазначених робіт, а також власника немає можливості”.

Натомість, за даними прес-служби М.ТОМЕНКА, як інформує Державне підприємство „Агроспецсервіс” Міністерства аграрної політики, ці нежитлові приміщення міжколонного простору по вул. Хрещатик, 24 були куплені приватним підприємством „Броварська нерухомість”, яке „являється добросовісним набувачем приміщення міжколонного простору площею 195 кв. м.”.

„Таким чином, очевидно, що при мовчазній згоді київської влади та правоохоронних органів, Міністерство аграрної політики України, фактично, продало приміщення та територію органу центральної виконавчої влади. Якщо на дану ситуацію не відреагувати належним чином, то за аналогією органи державної центральної влади, використовуючи цей прецедент, почнуть продавати власні приміщення”, - вважає М.ТОМЕНКО.

Він висловив сподівання, що прокуратура розбереться із законністю дій Мінагрополітики, яке створило не лише серйозну проблему в діяльності Національної радіокомпанії України, Держкомітету телебачення та радіомовлення України, Київської обласної державної телерадіокомпанії, а й призвело до загрозливої ситуації із дотриманням безпеки у центрі Києва.