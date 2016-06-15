Антикорупційний комітет ВР схвалив проект постанови про призначення нових членів ЦВК

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Блока Петра Порошенка» з посиланням на народного депутата з фракції БПП Олега Барну.

За словами депутата, члени комітету визнали цей проект постанови таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. «Ми також рекомендували організувати обговорення кандидатур до складу ЦВК представниками усіх парламентських фракцій та позафракційними депутатами», – сказав Барна.

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Як повідомляв УНІАН, 3 червня у Верховній Раді було зареєстровано президентські проекти постанов про звільнення 12 членів ЦВК у зв’язку із перевищенням строку їхніх повноважень та призначення 11 членів Центрвиборчкому (№ № 4789 і 4790).

Згідно з проектом постанови № 4790, президент пропонує призначити на посади членів ЦВК Аллу Басалаєву, Михайла Вербенського, Романа Гребу, Ольгу Желтову, Олега Конопольського, Світлану Кустову, Ольгу Лотюк, Віталія Плукаря, Євгенія Радченка, Надію Синицю та Леонтія Шипілова.