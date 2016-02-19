Нардеп Барна, який атакував Яценюка, підтвердив своє повернення до БПП

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив в інтерв'ю журналістам.

Барна сказав: «Фракція прийняла рішення, яким скасувала своє попереднє рішення від 11 грудня, яким мене виключили з фракції».

На запитання, чи щасливий він від цього, Барна відповів: «Я буду щасливий від того, коли процвітатиме Україна і це почнеться з того, що уряд Яценюка піде у відставку».

Барна підкреслив, що повернення його у фракцію дасть можливість впливати на рішення. «Питання в тому, що якщо я буду в коаліції, в команді, то тільки для того, щоб скрутити Яценюку шию», - сказав він.

За словами депутата, не може бути на чолі уряду Арсеній Яценюк, рівень довіри до якого в суспільстві «нижче плінтуса».

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Як повідомляв УНІАН, 11 грудня 2015 року під час виступу у Верховній Раді прем’єр-міністра Барна підійшов до трибуни і подав Яценюку букет червоних троянд. Після цього Барна підняв Яценюка і виніс з-за трибуни. До Барни підбігли депутати із фракції «Народний фронт» і почали його бити. До цієї бійки приєднались депутати з «БПП».

Пізніше прес-секретар фракції «БПП» Тарас Пастушенко заявив, що фракція виключила Барну зі свого складу.

26 січня перший заступник голови Верховної Ради Андрій Парубій оголосив про виключення Барни зі складу фракції “БПП”.