Кремль "з обережністю" поставився до ідеї України і НАТО посилити присутність у Чорному морі

Про це повідомляє РИА «Новости»

Він висловив сподівання, що це обговорення не спричинить за собою зростання небезпеки в цьому регіоні.

«Будемо залишати за собою право прийняти зустрічні адекватні контрдії проти цього», - заявив він.

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Заступник голови МЗС підкреслив, що Москва «з усією серйозністю і обережністю» ставиться до ідеї України приєднатися до можливого чорноморського угруповання НАТО.

В МЗС РФ заявили про збитки безпеки регіону через з'єднання НАТО в Чорному морі.