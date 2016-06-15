Кремль "з обережністю" поставився до ідеї України і НАТО посилити присутність у Чорному морі

20:47, 15 червня 2016
Політика
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У Кремлі уважно стежать за обговоренням Україною і НАТО щодо участі Києва в посиленні військової присутності альянсу в Чорному морі, заявив статс-секретар, заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін.

mil.gov.ua

Про це повідомляє РИА «Новости»

Він висловив сподівання, що це обговорення не спричинить за собою зростання небезпеки в цьому регіоні.

«Будемо залишати за собою право прийняти зустрічні адекватні контрдії проти цього», - заявив він.

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Заступник голови МЗС підкреслив, що Москва «з усією серйозністю і обережністю» ставиться до ідеї України приєднатися до можливого чорноморського угруповання НАТО.

В МЗС РФ заявили про збитки безпеки регіону через з'єднання НАТО в Чорному морі.

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