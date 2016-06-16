Савченко про президентські амбіції: якщо мені народ скаже, то буду балотуватися

За її словами, в ідеалі вона бачить у майбутньому молоду нову владу без будь-яких політиків з минулого, передає "Українська правда".

"Але зараз я взагалі не витрачаю час на такі думки, що буде, якщо я стану президентом, і хто буде в той час мене в прем’єрському кріслі. У мене на ці фантазії нема часу. Чи ви думаєте, що я в тюрмі про таку дурню фантазувала?" - стверджує Савченко.

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Наразі, стверджує політик, її думки зайняті тим, скільки у неї поточних зустрічей, де перебуває той чи інший заручник, і кому можна подзвонити, щоб його витягнути.

Але водночас вона заявила, що враховуватиме думку народу, коли почнеться президентська кампанія.

"Якщо мені народ скаже, що мені потрібно балотуватися, то буду балотуватися. Адже може балотуватися, хто завгодно", - підсумувала Савченко.

Раніше нардеп Савченко заявляла, що в Україні назріла необхідність проведення позачергових парламентських виборів.