Савченко: українці заслуговують на кращий уряд

Про це у п'ятницю, 10 червня, заявила народна депутатка Надія Савченко в інтерв'ю агентству Associated Press, передає Deutsche Welle.

На думку Савченко, вибори допоможуть влити "свіжу кров" в політику.

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"Українці заслуговують на кращий уряд, ніж той, який вони мають зараз", - заявила вона. Утім, Савченко не уточнила, коли саме, за її оцінками, слід провести вибори до парламенту. Свої відносини з президентом Порошенком вона описала як "ділові".

Крім того, додала Савченко, Сполученим Штатам Америки та їхнім союзникам слід посилити тиск на Росію, аби примусити її запропонувати мир Україні. На думку депутатки, такий крок допоможе відвернути небезпеку наступної світової війни.

Водночас вона підтвердила свою готовність вести перемовини з бойовиками, аби обговорити умови обміну полоненими. Тих бойовиків, які не скоювали воєнних злочинів, можна амністувати, вважає Савченко.