ЄС і ООН запустили проект поліпшення якості роботи Верховної Ради вартістю 1,3 мільйона євро

Як передає кореспондент УНІАН, під час церемонії початку роботи проекту, яка відбулася за участі голови Верховної Ради України Андрія Парубія, голова Представництва ЄС в Україні Ян Томбінський наголосив, що це є важливий проект спрямований на підтримку ВР у реформуванні внутрішніх структур і підвищення якості українського законодавства.

Новий проект “Рада за Європу” сприятиме процесу перетворення Верховної Ради на сучасний, дієвий, прозорий, законодавчий орган з високим рівнем довіри, на інституцію, що ефективно реагуватиме на потреби громадян і буде спроможною швидко адаптуватися до складних політичних, економічних і соціальних реалій, і додав, що в цій роботі допомагатимуть міжнародні експерти.

Загальний бюджет проекту становить 1,3 млн євро.

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Щодо проекту Томбінський, зокрема, зазначив запровадження нової моделі робочих процесів для підготовки законопроектів на основі найкращих європейських практик. Крім того, йтиметься про реструктуризацію та оптимізацію функціонування парламентських комітетів, розробку системи для категоризації пріоритетного законодавства та спрощення процедури схвалення законопроектів.

«Запровадження системи внутрішнього та зовнішнього моніторингу якості законодавства і прогресу реформ. Експертна підтримка і спеціалізовані тренінги з питань європейської інтеграції та політики асоціації. Розробка комплексної стратегії щодо людських ресурсів для секретаріату ВР”, - додав голова представника ЄС.

Також йдеться про надання рекомендацій щодо боротьби з “кнопкодавством”, проведення опитувань громадськості щодо роботи парламенту; підтримку впровадження напрямків плану відкритості парламенту; проведення двох пілотних комунікаційних проектів щодо роботи ВР у Києві та регіонах.

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Своєю чергою постійний представник ПРООН в Україні Ніл Вокер зауважив, що мета проекту досягатиметься шляхом реалізації трьох основних компонентів. Перший, зазначив він, - це узгодження самого процесу підготовки законодавства, другий - це надання підтримки секретаріату парламенту для забезпечення його ефективної роботи. А третій компонент, додав Вокер, - це сприяння Верховній Раді у веденні діалогу з суспільством, що сприятиме кращому розумінню роботи парламенту.

Парубій, Томбінський та Вокер підписали Лист про наміри між ВР, Представництвом ЄС та Програмою розвитку ООН в Україні, де йдеться про наміри підвищувати інституційну спроможність парламенту з метою, зокрема, покращення якості законодавства, моніторингу його ефективного впровадження, а також перетворення ВР на “взірцевий державний інститут та рушій процесу реформ”.

У листі також зазначається, що представництво ЄС та ПРООН взяли на себе зобов'язання підтримувати заходи щодо реформування ВР в рамках проекту “Рада за Європу: зміцнення спроможності та потенціалу Верховної Ради України” за фінансування ЄС.