У Кремлі не готові заради "галочки" проводити зустріч глав країн "нормандської четвірки"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков сказав, коментуючи заяву президента Франції Франсуа Олланда, який анонсував підготовку до чергової зустрічі глав держав «нормандського формату».

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«Безумовно, й президент Росії, й інші учасники «нормандської четвірки», вони постійно готові спілкуватися, готові проводити зустрічі й таке інше. Разом із тим, проводити зустрічі лише заради того, щоб поставити галочку про проведений захід... Потрібні суттєві зрушення в плані компенсації втраченого часу, в плані демонстрації готовності виконувати Мінські домовленості, в першу чергу з боку Києва», - сказав Пєсков.

«У цьому випадку ніхто не відмовляється, але, водночас, будь-яка зустріч має бути добре підготовлена, тому що, коли збираються на вищому рівні, звичайно важливий і процес обміну думками, і результативність», - підкреслив він.

Пєсков стверджує, що, «на жаль, Київ не демонструє бажання і готовність робити якісь відчутні кроки в плані реалізації Мінських угод».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 червня, під час спільної прес-конференції з президентом України Петром Порошенком у Парижі Олланд анонсував чергову зустріч лідерів країн "нормандської четвірки". "Ми готуємо нову зустріч "нормандського формату" для того, щоб ще більше посилити зрушення й прогрес у виконанні Мінських угод", - заявив Олланд.