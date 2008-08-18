Ющенко вимагає, щоб Тимошенко негайно повернулася з відпустки

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вимагає негайного повернення прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО з відпустки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА сьогодні на брифінгу для преси.

За її словами, Президент вимагає, щоб не пізніше 19 серпня відбулось позачергове засідання уряду, на якому слід ухвалити усі необхідні рішення для належної організації відновлювальних робіт у регіонах, що постраждали від повені.

Також Кабмін має переглянути нормативи відшкодування на будівництво житла, забезпечити безумовну готовність до початку навчального року усіх шкіл.

В.ЮЩЕНКО наголошує, що уряд має до жовтня відновити будинки для жителів постраждалих регіонів, до 15 листопада відновити пошкоджені мости, дороги, дамби.

«Про вжиті заходи Президент просить прем’єра інформувати особисто до 20 серпня», - сказала І.ВАННИКОВА.