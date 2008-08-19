Кондоліза Райс: Росія веде небезпечну гру

Держсекретар США Кондоліза Райс 18 серпня попередила Росію, що та веде "небезпечну гру", і Захід не дозволить Росії "досягти стратегічних цілей" в конфлікті на Північному Кавказі, повідомляє Лента.руз посиланням на Reuters. Вторгнення Росії до Грузії, за словами Райс направлене на підрив демократії, ослаблення уряду країни і залякування населення всього регіону.

З такими заявами держсекретар США виступила в Брюсселі напередодні скликаного Сполученими Штатами екстреного засідання по Грузії глав МЗС 26 країн-членів Альянсу, яке повинне відбутися 19 серпня.

Райс заявила, що основною темою на засіданні буде переконання Президента РФ Дмитра Медведєва дотримати обіцянки про початок виведення військ з території Грузії відповідно до домовленостей про припинення вогню, досягнутими за посередництва Президента Франції Ніколя Саркозі.

"Я думаю, французи неодмінно зажадають від росіян пояснень, чому російський президент не хоче або не може тримати своє слово", - заявила Кондоліза Райс.

У своїй промові Райс торкнулася і більш загальних питань міжнародних відносин: "Ми підкреслюємо, що люди можуть почуватися спокійно під захистом трансатлантичних структур. Ми нагадуємо, що Росія зараз дуже далека від тієї ролі геостратегічного центру, яку грав Радянський Союз."

"Російська стратегічна авіація робила замах навіть на кордони США, а це - небезпечна гра, від якої росіянам варто було б відмовитися", - відзначила Райс.