Вранці у понеділок, 18 серпня, столичний градоначальник Леонід Черновецький повернувся з відпустки і з’явився в міській адміністрації, пише "Сегодня".

"Мер посвіжішав, трохи засмаг. Повернувся в чудовому настрої. Правда, приїхав вранці із запізненням - проспав, напевно", - розповів газеті співробітник адміністрації, який просив не називати його імені.

Де весь цей час він відпочивав - так і залишається невідомим. Мер не захотів розповідати, щоб за ним не поїхали журналісти. Його радник Казбек Бектурсунов розповів журналістам, що Черновецький полюбляє спокійний відпочинок і у відпустці багато читатиме і фотографуватиме.

Як повідомлялося, Леонід Черновецький повинен був повернутися на роботу ще 9 серпня, але продовжив собі відпустку.