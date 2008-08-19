У Ющенка готуються до емоційних заяв Тимошенко

Радник Президента України Лідія ПОРЕЧКІНА заявляє, що реакція представників Блоку Юлії Тимошенко на повідомлення про підтримку лідера БЮТ, прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО керівництвом Росії свідчить про наміри ухилитися від обговорення змісту цієї інформації і сховати її суть за емоціями.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, за словами Л.ПОРЕЧКІНОЇ, «Речники БЮТ, фактично, жодного слова не сказали по суті наведених фактів. Це схоже на постановку ефектів перед тим, як на сцені з`явиться головна актриса, яка сьогодні зранку прилетіла через Відень».

Вона нагадала, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО відкликав Ю.ТИМОШЕНКО з відпустки, тож найближчим часом варто чекати її публічної появи.

«Останнім часом видається, що група МЕДВЕДЧУКА і її кремлівські куратори обмежили політичний маневр українського прем`єра до критичної межі. Всупереч національним інтересам України, і навіть образу, який протягом останніх років ТИМОШЕНКО створювала у своїх виборців, вона свідомо уникає коментарів і дій щодо найпроблемніших питань україно-російських стосунків і безпеки в регіоні. Таку позицію доведеться виправдовувати перед виборцями», - зазначила Л.ПОРЕЧКІНА.

На думку радника Президента, найближчим часом варто чекати емоційних заяв із боку прем`єр-міністра або її найближчого оточення, але суспільство чекає від прем`єра не емоційних обвинувачувальних заяв, а чесної відповіді на поставлені питання.

За словами Л.ПОРЕЧКІНОЇ, “найкращою відповіддю буде припинення розпочатого за посередництвом В.МЕДВЕДЧУКА проекту співпраці з політичним керівництвом сусідньої країни на шкоду національним інтересам України. Інакше постає питання про щирість прем`єр-міністра, зовсім по-іншому виглядає хронічне невиконання нею та блоком її імені коаліційної угоди”.