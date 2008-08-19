У НУ-НС не хочуть, щоб ВР розглядала грузинське питання

Розгляд у Верховній Раді України питання про російсько-грузинський конфлікт не об`єднає народних депутатів і суспільство.

Таку думку на прес-конференції в УНІАН висловив народний депутат України Кирило КУЛИКОВ (фракція «Наша Україна – Народна самооборона»).

За його словами, сьогодні в парламенті необхідно розглядати законопроекти, які б об`єднували суспільство, які стосуються кожного громадянина.

Депутат наголосив, що «питання щодо Грузії дуже серйозне, багатогранне, і до нього не можна ставитися однозначно».

«Сьогодні, щоб об`єднати парламент, об`єднати суспільство, давайте займатися менш акцентованими питаннями», - наголосив К.КУЛИКОВ.

Як повідомляв УНІАН, в парламенті зареєстровано два проекти заяв щодо російсько-грузинського конфлікту.