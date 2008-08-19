На РНБО Тимошенко отримала на горіхи

Рада національної безпеки та оборони визнала недостатньою роботу Кабінету міністрів з подолання наслідків стихійного лиха у західних регіонах України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив заступник секретаря РНБО Степан ГАВРИШ за результатами сьогоднішнього позачергового засідання РНБО.

За словами С.ГАВРИША, в цілому дії уряду були професійними, однак у роботі Кабміну також було виявлено цілу низку недоліків. У зв’язку з цим С.ГАВРИШ зазначив, що РНБО визнала роботу уряду недостатньою.

Заступник секретаря РНБО наголосив, що зараз уряду необхідно використати усі свої інструменти для ліквідації ситуації, що склалась.

С.ГАВРИШ повідомив, що також недостатньою було визнано і роботу штабу з подолання наслідків стихійного лиха, який був сформований Кабінетом міністрів і діяв безпосередньо на місці трагедії. За словами С.ГАВРИША, цей штаб мав працювати у щоденному режимі, і результати його роботи мали бути більш ефективними.

Також він додав, що на сьогодні склалася ситуація, коли місцеве населення усувається від проведення відновлювальних робіт, а основну ініціативу беруть на себе представники МНС та Міністерства оборони. У зв’язку з цим РНБО вважає за необхідне більш ефективно залучати до відновлювальних робіт місцевий бізнес.

С.ГАВРИШ сказав, що завтра-післязавтра буде готовий повний текст указу Президента України, яким буде введено в дію сьогоднішнє рішення РНБО.