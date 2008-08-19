РНБО не підтримала звинувачення проти Тимошенко у зраді

Рада національної безпеки і оборони України не ухвалювала жодних рішень за заявою Секретаріату Президента про звинувачення прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО в політичній корупції та зраді національних інтересів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник секретаря РНБО Степан ГАВРИШ на прес-конференції за підсумками позачергового засідання РНБО.

Він зазначив, що ніякого рішення РНБО не ухвалював, оскільки згідно із законом це питання на розгляд Ради може поставити лише Президент або одним із членів РНБО.

«Оскільки вона (заява) була висловлена на прес-конференції, то ми її зараз вивчаємо, ми робитимемо відповідні запити і, я думаю, що згідно з формальною практикою, поки ми не одержимо необхідної інформації, ніяких кроків і ніяких заяв РНБО з цього приводу робити не буде», - наголосив С.ГАВРИШ.

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня заступник глави Секретаріату Президента Андрій КИСЛИНСЬКИЙ заявив, що Секретаріат Президента передасть до правоохоронних органів для детального вивчення матеріали за ознаками державної зради і політичної корупції в діях Ю.ТИМОШЕНКО.

Він повідомив, що за інформацією, що є, політичне керівництво Російської Федерації з особливою увагою розглядає рішення про підтримку кандидатури Ю.ТИМОШЕНКО на виборах Президента України після виконання умов, що стосуються пасивної позиції прем`єр-міністра України та її політичної сили в конфлікті з Грузією.