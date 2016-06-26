Сейм Польщі не розглядатиме питання українсько-польської історії до саміту НАТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам на Форумі місцевого розвитку у Трускавці, де провів двосторонню зустріч з маршалком Сейму Мареком Кухчінським.

«Ми домовилися про те, що до саміту НАТО у Варшаві польський Сейм не буде розглядати жодної постанови, що стосуються дискусійних питань українсько-польської історії часів Другої світової війни», - сказав Парубій. (Саміт НАТО відбудеться 8-9 липня – УНІАН).

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Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні Парубій заявив, що обговорить з Кухчінським питання дискусійного бачення українсько-польської історії перед розглядом у Сеймі Польщі постанов, що стосуються подій в українсько-польських відносинах під час Другої світової війни.

Сьогодні після зустрічі з Кухчінським Парубій висловив переконання у знаходженні порозуміння з Польщею щодо складних питань українсько-польської історії.

“Я переконаний, що ми знайшли спільне глибоке розуміння того, що повинні шукати порозуміння у складних сторінках нашої історії”, - сказав спікер.

Він додав, що Україна і Польща мають почути одна одну.

Голова ВР також зазначив, що сторони “виявили велике бажання в продовженні історичної дискусії, але так, щоб зробити все можливе, щоб історичні аспекти не перешкоджали побудові наших великих планів на майбутнє”.