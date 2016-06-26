Парубій обговорив з маршалком Сейму Польщі формат залучення України до роботи "Вишеградської четвірки"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спільного брифінгу з маршалком у Трускавці.

Спікер зазначив, що сьогодні під час Форуму місцевого розвитку було обговорено широкий спектр питань, й зокрема питання міждержавної співпраці, серед яких також “дуже конкретні плани щодо покращення, модернізації і створення інфраструктури між Польщею і Україною”.

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“Нові митні переходи, залізничні з'єднання, з'єднання автобанів”, - додав Парубій.

Крім того, зауважив він, багато часу було присвячено питанням міждержавної співпраці “в ширшому регіональному вимірі, в якому ми проговорили і наші перспективи міждержавної співпраці Європа Карпат”. (Маються на увазі держави, що знаходяться в Карпатському регіоні).

Також під час форуму обговорювалося питання залучення й участі України до дискусій на форумах «Вишеградської четвірки», де Польща з 1 липня починає головувати, додав голова ВР.

Крім того, за словами Парубія, делегації України та Польщі продовжили дискусію щодо ширшої співпраці країн у регіонах Балтійського, Чорного, Адріатичного морів.

«І пошук можливих форм, і можливого грунту для цієї співпраці”, - додав голова парламенту.

Парубій зауважив, що Кухчінський дав низку цікавих і важливих ініціатив щодо “інтенсивніших відносин в плані надання безвізового режиму для України”.

«І в питанні пришвидшення нашого шляху до вступу і членства в Євросоюзі. Але також і формату участі України, можливо, як спостерігача у форматі «Вишеградської четвірки», - сказав голова парламенту.

Своєю чергою Кухчінський висловив думку, що існує потреба в інтенсифікації, зміцненні, розширенні й урізноманітненні контактів на рівні парламентів, між Верховною Радою та Сеймом Польщі, а також «в рамках цих контактів, які ми ведемо в Центрально-Східній Європі, маю тут на увазі, насамперед, держави, в яких знаходяться гори Карпати, тобто, маю на увазі Європу Карпат».

«Різні ініціативи, які ми обговорювали, стосуються тих викликів, які стоять перед нами», - сказав маршалок.

Він також висловив думку, що співучасть в організації стабільної безпеки країн Центрально-Східної Європи, які мають «колосальний драматичний досвід комуністичного тоталітаризму», - це найважливіший виклик.

«Ми думаємо про майбутнє спільно, разом, гарантуючи собі безпеку і підтримку», - сказав маршалок.

Кухчінський також наголосив на підтримці України у її євроінтеграційних прагненнях, у питанні конфлікту з РФ та підсиленні її демократичної системи.

Говорячи про Brexit, маршалок висловив думку, що це «можливість і потреба внести зміни у функціонування європейських інституцій, таких як Європейський парламент і Єврокомісія».

«У зв’язку з цим відкриється можливість змін відповідних положень, які б спростили Україні шлях до спільної, об’єднаної Європи, до європейської інтеграції. У зв’язку з цим ми домовилися, що ми будемо працювати саме в цьому напрямку», - сказав маршалок польського Сейму.