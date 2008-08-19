Ющенко віч-на-віч зустрінеться з Бесеску
18:03, 19 серпня 2008Політика
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Завтра в Україну з робочим візитом перебуватиме Президент Румунії Траян БЕСЕСКУ.
Як повідмляє прес-служба Президента України, об 11.00 розпочнеться зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА з Т.БЕСЕСКУ "віч-на-віч", після чого глави двох держав поспілкуються з представниками ЗМІ.
Акредитацію ЗМІ на заходи за участю Президента України проводить прес-служба глави держави до 18.00 19 серпня за телефонами: 255-74-02, 255-63-18.
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