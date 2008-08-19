У Ющенка цікавляться, якими літаками літала Тимошенко й за чий кошт

Радник Президента України Лідія Поречкіна заявляє, що реакція представників Блоку Юлії Тимошенко на повідомлення про її підтримку керівництвом Росії свідчить про наміри ухилитися від обговорення змісту цієї інформації і сховати її суть за емоціями.

«Речники БЮТ, фактично, жодного слова не сказали по суті наведених фактів. Це схоже на постановку ефектів перед тим, як на сцені з`явиться головна актриса, яка сьогодні зранку прилетіла через Відень», - зауважила Л.Поречкіна. Вона нагадала, що Президент України відкликав Юлію Тимошенко з відпустки, тож найближчим часом варто чекати її публічної появи, повідомляє прес-служба Президента.

«Останнім часом видається, що група Медведчука і її кремлівські куратори обмежили політичний маневр українського прем`єра до критичної межі. Всупереч національним інтересам України, і навіть образу, який протягом останніх років Тимошенко створювала у своїх виборців, вона свідомо уникає коментарів і дій щодо найпроблемніших питань україно-російських стосунків і безпеки в регіоні. Таку позицію доведеться виправдовувати перед виборцями», - зазначила Л.Поречкіна.

На думку радника Президента України, найближчим часом варто чекати емоційних заяв із боку прем`єр-міністра або її найближчого оточення. «Ми, найвірогідніше, почуємо багато про те, як погано себе почуває прем`єр, як жорстоко було піднімати її з ліжка, тим більше - говорити про її зраду національним інтересам. За цими спробами створити образ гнаної і ображеної намагатимуться приховати принципові питання, на які у прем`єра немає відповіді. Насамперед - якими літаками вона користувалася у відпустці? Яким коштом їх було оплачено»?

Суспільство чекає від прем`єра не емоційних обвинувачувальних заяв, а чесної відповіді на поставлені питання. Найкращою відповіддю буде припинення розпочатого за посередництвом В.Медведчука проекту співпраці з політичним керівництвом сусідньої країни на шкоду національним інтересам України. Інакше постає питання про щирість прем`єр-міністра, зовсім по-іншому виглядає хронічне невиконання нею та блоком її імені коаліційної угоди.

«Прем`єр-міністр Юлія Тимошенко має остаточно визначитися: або вона - керівник уряду України, діяльність якого спрямована на виконання обіцянок виборцям, Коаліційної угоди - або вона політик, яка не гребує торгівлею інтересами держави для власних виборчих перспектив. У останньому випадку говорити про збереження коаліції немає сенсу», - зазначила Лідія Поречкіна.