Кравчук: Тимошенко - єдина, хто сьогодні працює

Колишній Президент України Леонід КРАВЧУК вважає ефективною діяльність українського уряду в нинішніх умовах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції.

Л.КРАВЧУК зазначив, що не підтримує усі дії та рішення Кабінету міністрів та прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, але висловлює переконання, що в нинішніх складних умовах уряд є єдиною гілкою влади, яка реально ефективно працює.

Говорячи про головні недоліки в діяльності уряду, Л.КРАВЧУК відзначив значні інфляційні процеси, водночас пояснивши, що вони відбуваються на фоні загальносвітової економічної та продовольчої кризи.

«Уряд сьогодні зробили «дівчинкою для биття», а решта, зокрема, Секретаріат Президента, лише спостерігає, критикує, виступає радником, при цьому не маючи жодних виконавчих повноважень, а тому й відповідальності. За таких умов уряд працює в насправді екстремальних умовах», - вважає Л.КРАВЧУК.