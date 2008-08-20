Європейська преса коментує натовські перспективи України та Грузії

Про перспективи членства України та Грузії в НАТО йшлося, зокрема, і на кризовому засіданні міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу, що пройшло у вівторок у Брюсселі. Європейська преса приділяє велику увагу цій події.

Так, німецька газета Mittelbayerische Zeitung нагадує, що 1989 року Кремль мусив відтягти свої війська від Ельби аж до Дону. І те, що нині зміцніла Росія намагається завадити розширенню НАТО на Україну та Кавказ, лише віддзеркалює її імперську поведінку, констатує Mittelbayerische Zeitung. Французька газета Liberation звертає увагу на те, що перед тим, як приймати Україну та Грузію до НАТО чи в далекій перспективі в Євросоюз, ці країни спершу мають стати достатньо стабільними, щоб одного дня не наламати дров для своїх партнерів. Таку ж думку поділяє німецька газета Südwestpresse. Вона пише, що обіцяний Грузії та Україні вступ до НАТО поки що є пустими словами. Альянс ніколи не прийме до своїх лав країну з чітко не окресленими кордонами. Тож, з огляду на це Грузія залишатиметься поза НАТО, доки не дасть відокремитися двом самопроголошеним на своїй території республікам, зауважує Südwestpresse. А перепоною на шляху України до Альянсу є внутрішня роз’єднаність: захід тягне країну до НАТО та ЄС, а схід і далі орієнтується на Росію, читаємо в німецькій газеті.

Німецька хвиля