Парламент Італії відхилив резолюції про скасування санкцій проти Росії

Зокрема, депутати відхилили проект постанови Д5З, що закликає уряд "заохочувати і підтримувати ініціативи, спрямовані на зняття режиму санкцій проти Росії", передає РІА Новости.

Крім того, в тексті документа, на який уряд дав негативний висновок, йшлося про активізацію "в компетентних європейських інститутах" зусиль, спрямованих на створення основи для більш тісної і ефективної взаємодії та співпраці між спецслужбами різних країн, у тому числі й Російської Федерації, для профілактики і протидії терористичним явищам".

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Раніше УНІАН повідомляв, що Італія вимагає включити до висновків саміту Євросоюзу 28-29 червня згадку про те, що Брюссель зобов'язується переглянути політику щодо Росії до кінця 2016 року.

Нагадаємо, 21 червня Європейський Союз узгодив продовження економічних санкцій проти Росії за її дії в Україні ще на півроку.

Санкції попередньо продовжено ще на півроку - до 31 січня 2017 року. Це рішення має бути остаточно прийнято Радою ЄС.