Італія може затримати продовження санкцій проти Росії, висуває свої умови - ЗМІ

Про це повідомило джерело Радіо Свобода в ЄС.

До цього Рим відмовляється підписувати документ. Такі вимоги можуть відкласти продовження санкцій Євросоюзу проти Росії – попри домовленість, укладену послами ЄС раніше цього тижня, про продовження дії обмежувальних заходів ще на півроку.

Читайте такожКремль про санкції: вони повинні бути пов'язані з виконанням Україною, а не Росією Мінських угод

"Італія може відкласти продовження санкцій щодо Росії. Вона хоче почути висновки Європейської Ради щодо політики між Росією та Україною, засідання якої відбудеться пізніше цього року", - наголосив кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

#Italy might delay the roll over of #Russia sanctions. wants wording in #EUCO concl on EU-Russia policy review later this year. #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 23, 2016

Нагадаємо, 21 червня Європейський Союз погодив продовження економічних санкцій проти Росії через її дії в Україні ще на півроку.

Санкції продовжені ще на півроку - до 31 січня 2017 року. Це рішення має бути остаточне ухвалене Радою ЄС.

Довідка УНІАН. РФ у березні 2014 року після введення своїх військ анексувала український Крим та почала дестабілізувати обстановку на Донбасі.

Росія поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. Євросоюз, США та інші країни запровадили санкції проти РФ у відповідь на анексію Криму і агресію на сході України.

Санкції ЄС передбачають обмеження співпраці з російськими банками, обмеження імпорту та експорту, торгівлі, зокрема нафтою, газом та озброєнням.