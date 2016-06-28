Яценюк: реформи ДФС і митниці – одні з головних у дорожній карті між Україною і США

«Американський Уряд допомагав і далі допомагатиме українському народу. І зараз все залежить виключно від українських політиків, чи будуть вони далі демонструвати свою волю до змін в країні», - наголосив лідер «Народного фронту» Арсеній Яценюк у Вашингтоні по завершенні зустрічей із міністром торгівлі США Пенні Прітцкер та міністром фінансів Джейкобом Лью.

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У рамках цього плану було ухвалено законодавство про державні публічні закупівлі, розпочатий процес приватизації, пройшли зміни в Державній фіскальній службі, вдвічі зменшений податок на заробітні платні, відбувся процес дерегуляції.

«Тепер треба говорити про майбутнє. І наша дорожня карта з Міністерством торгівлі США потребує подальшого виконання. У першу чергу - це дерегуляція. І основне, на чому ми сконцентрувалися, - це реформа Державної фіскальної служби і митниці», - наголосив він.

Арсеній Яценюк підкреслив, що американський Уряд виділяє фінансові ресурси і технічну допомогу для реформування української митниці, «щоб побороти там корупцію, щоби спростити митні процедури і щоб зробити українське податкове законодавство і українську податкову службу наближеними до платників податків, як це зроблено у Сполучених Штатах Америки».

«Тому підтримка Уряду і української держави з боку Сполучених Штатів Америки в реформуванні митної і податкової служби - це зараз не просто задекларовано, а під це виділилися кошти і команда людей, які працюють в Державній фіскальній службі».

Лідер «Народного фронту» також нагадав, що під час перебування на посаді Глави Уряду України він у співпраці з міністром фінансів США провели одну з найбільших реструктуризацій боргів у світовій історії: «Україна списала 20% боргів. Завдяки цьому ми зекономили мільярдні кошти в Державному бюджеті, які зараз направляються на потреби українських військовослужбовців та пенсіонерів, які зараз можуть використовуватися на те, щоб українська економіка розвивалася».

«Так, як ми два роки тому і спрогнозували, українська економіка нарешті вперше почала демонструвати позитивні сигнали», - підкреслив Арсеній Яценюк.

Він наголосив на необхідності «рухатися далі», насамперед у виконанні програми співпраці з міжнародними фінансовими інститутами і в першу чергу з Міжнародним валютним фондом.

Арсеній Яценюк зазначив, що під час візиту до Вашингтона проведе зустріч із першим заступником виконавчого директора МВФ Девідом Ліптоном. Арсеній Яценюк також наголосив на необхідності того, щоби «український парламент і українські політики продемонстрували свою відданість реформам – не на словах, а через ухвалення відповідних законів, як ми їх приймали два роки підряд».

Яценюк перебуває у Вашингтоні на запрошення Білого Дому. Заплановані зустрічі лідера «Народного фронту» з сенаторами Річардом Дурбіним, Робертом Коркером, Джоном МакКейном, іншими ключовими представниками Демократичної і Республіканської партій, 28 червня відбудеться зустріч Арсенія Яценюка із Віце-президентом США Джозефом Байденом.

У Вашингтоні лідер «Народного фронту» планує обговорити нинішні результати і подальші завдання українських реформ з авторитетними експертами і фахівцями під час виступів в Атлантичній Раді та Брукінгському Інституті.

Він також візьме участь у допрем'єрному показі фільму «Breaking Point» («Точка зламу»). Це документальний фільм про події в Україні під час Революції Гідності та розгортання російської війни проти України. Фільм знято відомим американським документалістом, триразовим володарем премії «Оскар» Марком Джонатаном Гаррісом, який у роботі над фільмом співпрацював з українським режисером Олесем Саніним. Арсеній Яценюк запрошений на захід як один із учасників фільму, який давав для нього інтерв'ю.