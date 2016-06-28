Порошенко: в кінці цього року буде сформовано новий Верховний суд України

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент Петро Порошенко сьогодні під час урочистого засідання у Верховній Раді з нагоди Дня Конституції України.

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«Це (судова реформа - УНІАН) - інтегральна реформа, це реформа реформ, яка є передумовою і запорукою всіх інших перетворень», - зауважив Порошенко.

«Що головне в судовій реформі? Глибоке очищення та кардинальне оновлення суддівського корпусу – раз. Жорсткий контроль, в тому числі і громадський, за доброчесністю, за доходами та видатками суддів – два. Скасування необмеженої недоторканості суддів – три. Ліквідація політичних впливів та незалежність судової гілки влади – чотири», - наголосив глава держави і запевнив, що свідомо та добровільно поступився частиною своїх чинних президентських повноважень.

«Суди не змінити за один день. На впровадження реформи знадобиться кілька років, але в результаті цієї кропіткої роботи всі українці отримають нову судову систему: більш чесну, більш незалежну, більш справедливу», - заявив Порошенко.

«Вже наприкінці поточного року на конкурсній основі буде сформовано новий Верховний суд України. В конкурсі зможуть взяти участь і правники з-поза меж судової системи. І я закликаю їх зараз активно підключатися до реформи», - додав президент.