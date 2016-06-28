Порошенко: в кінці цього року буде сформовано новий Верховний суд України
Наприкінці поточного року на конкурсній основі буде сформовано новий Верховний суд України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент Петро Порошенко сьогодні під час урочистого засідання у Верховній Раді з нагоди Дня Конституції України.
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«Це (судова реформа - УНІАН) - інтегральна реформа, це реформа реформ, яка є передумовою і запорукою всіх інших перетворень», - зауважив Порошенко.
«Що головне в судовій реформі? Глибоке очищення та кардинальне оновлення суддівського корпусу – раз. Жорсткий контроль, в тому числі і громадський, за доброчесністю, за доходами та видатками суддів – два. Скасування необмеженої недоторканості суддів – три. Ліквідація політичних впливів та незалежність судової гілки влади – чотири», - наголосив глава держави і запевнив, що свідомо та добровільно поступився частиною своїх чинних президентських повноважень.
«Суди не змінити за один день. На впровадження реформи знадобиться кілька років, але в результаті цієї кропіткої роботи всі українці отримають нову судову систему: більш чесну, більш незалежну, більш справедливу», - заявив Порошенко.
«Вже наприкінці поточного року на конкурсній основі буде сформовано новий Верховний суд України. В конкурсі зможуть взяти участь і правники з-поза меж судової системи. І я закликаю їх зараз активно підключатися до реформи», - додав президент.