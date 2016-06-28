Порошенко назвав умову, за якої буде голосування за зміни до Конституції по децентралізації

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив сьогодні під час урочистого засідання у Верховній Раді з нагоди Дня Конституції України.

Читайте такожПорошенко: Зміни до Конституції щодо децентралізації наберуть чинності після виводу російських військ«Визначаючи послідовність своїх дій в цьому питанні (щодо голосування у другому читанні змін до Конституції в частині децентралізації - УНІАН), ми користуємося відомою народною приказкою, яка вчить не ставити віз попереду коня. Очевидно, для внесення змін до Конституції в цій частині є чіткі попередні умови, насамперед безпекового характеру» - заявив він.

«Має бути встановлений повний та тривалий режим припинення вогню. Росія, країна-агресор, країна-окупант повинна вивести всі свої війська, зброю та техніку з території України. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ має отримати повний доступ до всієї неконтрольованою Україною території, а також встановити постійний моніторинг над тимчасово неконтрольованою ділянкою українсько-російського державного кордону.

Крім цього, за словами президента,має відбутися реальне роззброєння всіх незаконних угруповань на цій території, встановлення зон безпеки.