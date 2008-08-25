Янукович: дострокові вибори дестабілізують країну

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що на сьогодні коаліція фактично не існує.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в інтерв’ю журналістам у Києві.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що на сьогодні «де-факто коаліції немає». «Де-юре вона ще є, тобто не прийняте формальне рішення», - сказав він.

Водночас лідер Партії регіонів висловив думку, що немає великого значення, на якому рівні таке рішення буде прийнято. «Чи на рівні Конституційного Суду, чи на рівні парламенту, чи на рівні членів коаліції», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він додав: «Це питання часу. Я вважаю, що невеликого часу».

Також В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що дострокові вибори до Верховної Ради дестабілізували б політичну ситуацію в Україні. За його словами, нині державі не вистачає саме «стабілізації, згуртованості, і над цим треба думати політикам».