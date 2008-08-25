Тимошенко сьогодні відкриє міст

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО відбула з робочою поїздкою до Івано-Франківської області.

Як повідомляє Управління у зв`язках зі ЗМІ секретаріату Кабінету міністрів, під час поїздки глава уряду огляне загальноосвітню школу та дитячий садок у селі Красноїлля Верховинського району та поспілкується з місцевими мешканцями.

Прем’єр-міністр також проведе в Івано-Франківську нараду з питань першочергового відновлення та ремонту навчальних закладів у зоні стихійного лиха і забезпечення їх діяльності до початку навчального року.

У ході поїздки Ю.ТИМОШЕНКО планує ознайомитися з ходом проведення реконструкції автодороги Стрий-Чернівці та перспективою розвитку автодоріг в Івано-Франківській області, і взяти участь в урочистій церемонії відкриття мосту через річку Бистриця Солотвинська.

Окрім того, керівник уряду вручить кращим працівникам дорожньо-будівельної галузі Почесні грамоти Кабінету міністрів та Подяки прем’єр-міністра.