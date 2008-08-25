Ющенко повіз дружину в гетьманську столицю

10:29, 25 серпня 2008
Політика
876 0

Президент ознайомиться із ходом реставрації

Президент України Віктор ЮЩЕНКО разом з дружиною Катериною ЮЩЕНКО відбув з одноденною робочою поїздкою до Чернігівської області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Президент відвідає Батурин, де ознайомиться із ходом реставраційних робіт у Державному історико-культурному заповіднику "Гетьманська столиця".

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter