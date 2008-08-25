Ющенко повіз дружину в гетьманську столицю

Президент ознайомиться із ходом реставрації

Президент України Віктор ЮЩЕНКО разом з дружиною Катериною ЮЩЕНКО відбув з одноденною робочою поїздкою до Чернігівської області. Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави. Президент відвідає Батурин, де ознайомиться із ходом реставраційних робіт у Державному історико-культурному заповіднику "Гетьманська столиця".

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