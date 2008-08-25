Держдума Росії визнала Абхазію і Південну Осетію

Держдума РФ прийняла звернення до президента Дмитра Медведєва з пропозицією визнати незалежність Абхазії і Південної Осетії. За цей проект проголосували 447 депутатів з 450. Таких, що проголосували проти або тих, що утрималися, не було. На засіданні нижньої палати парламенту виступили президенти Абхазії і Південної Осетії - Сергій Багапш і Едуард Кокойти. Держдума також звернулася із закликом визнати Абхазію і Південну Осетію до парламентів країн-членів ООН. За це проголосували всі 450 депутатів.

Президент Абхазії запропонував Росії укласти угоду про військову співпрацю. За його словами, загроза застосування сили з боку Грузії проти Абхазії і Південної Осетії зберігається.

Лента.ру