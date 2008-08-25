Тимошенко дасть преференцію директорам затоплених шкіл

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО ініціює проведення комплексних ремонтних робіт в усіх школах населених пунктів Західної України, що постраждали від повені. Про це вона повідомила, виступаючи сьогодні на нараді в Івано-Франківській облдержадміністрації з питань першочергового відновлення та ремонту навчальних закладів у зоні стихійного лиха.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами прем’єра, після відвідин навчальних закладів у постраждалих від повені селах, вона вирішила, що необхідно терміново сформувати новий підхід до фінансування постраждалих шкіл, дитсадків та інших закладів. Зокрема, прем’єр ініціює створення загального переліку всіх навчальних закладів, що постраждали від повені. При цьому Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що до цього переліку мають увійти не тільки ті заклади, що безпосередньо постраждали, а всі школи та дитсадки, що знаходяться у постраждалих населених пунктах.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що після сформування такого переліку щодо кожного навчального закладу має бути створено спеціальний кошторис, який включатиме необхідну суму коштів для проведення усіх ремонтних робіт. Прем’єр додала, що, крім цього, необхідно виділити кошти для закупівлі нового інвентарю та іншого необхідного для таких навчальних закладів. Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що такі кошториси мають бути складені директорами цих закладів і передані місцевій владі упродовж тижня.

За її словами, крім цього, для кожного навчального закладу слід відкрити окремий спеціальний рахунок в Держказначействі. Прем’єр зазначила, що керівництву цих закладів буде надано право самостійно розпоряджатися цими коштами, зокрема, закуповувати необхідні товари і послуги.

Ю.ТИМОШЕНКО сказала, що, звичайно, неможливо буде провести увесь комплекс цих робіт до початку навчального року. Однак, за її словами, з 1 вересня ті школи, які придатні до навчання, починають працювати, а паралельно з цим проводяться ремонтні роботи.

Глава уряду додала, що усі кошти, які будуть направлені на відповідні рахунки і не будуть витрачені у поточному році, необхідно пролонгувати на наступний рік, аби забезпечити проведення усіх необхідних робіт.